Deux bombardiers stratégiques Tu-160 arrivent au Venezuela, selon la Défense russe

Partis de Russie, deux Tu-160 russes ainsi qu’un An-124 et un Il-62 des Forces aérospatiales du pays ont atterri à l’aéroport international du Venezuela, informe le service de presse du ministère russe de la Défense.

«Deux bombardiers stratégiques Tu-160, un avion de transport militaire An-124 et un avion long-courrier Il-62 des Forces aérospatiales ont effectué un vol depuis des aérodromes de Fédération de Russie jusqu’à l’aéroport international Maiquetía», indique la source dans un communiqué.

© Sputnik . Valerii Melnikov Des bombardiers lourds supersoniques Tu-160 pour protéger l’Arctique

Et de préciser que le trajet des appareils passait au-dessus des mers de Barents et de Norvège, de de l’océan Atlantique et de la mer des Caraïbes. Les pilotes ont parcouru plus de 10.000 km et le vol a été réalisé en stricte conformité avec les normes internationales de l’utilisation de l’espace aérien.

Cela étant dit, les appareils ont été escortés à plusieurs reprises par des F-18 de la Force aérienne royale norvégienne, ajoute encore le ministère.