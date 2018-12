«Ingérence» russe dans la présidentielle US: Moscou prêt à publier les documents

La Russie est prête à rendre publique la correspondance au sujet de son ingérence présumée dans la présidentielle américaine, a déclaré Nikolaï Mourachov, directeur adjoint du Centre national de coordination pour les incidents informatiques de Russie, un département du Service fédéral de sécurité (FSB).

«La première information ne nous a été communiquée que le 31 octobre 2016 […]. Par la suite, nous avons reçu des compléments avec des données techniques sur un piratage. Nous avons analysé toutes ces informations et notre réponse, exhaustive de notre point de vue, a été soumise à la partie américaine avant même l'investiture du Président Trump», a-t-il indiqué.

© Sputnik . Natalia Seliverstova La France dans le top 3 des pays les plus agressifs du cyberespace, selon le FSB

En conformité avec les accords intergouvernementaux, ces informations ne peuvent pas être divulguées sans l'aval de Washington. Mais si les États-Unis n'ont rien contre, Moscou est prêt à rendre publiques ces données, a fait remarquer Nikolaï Mourachov.

L'enquête sur la présumée ingérence de Moscou dans l'élection présidentielle américaine de 2016 et les prétendus liens entre la campagne de Trump et la Russie est menée par le procureur spécial Robert Mueller et le Congrès américain. Auparavant, M.Mueller était arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas eu de collusion entre l'équipe électorale de Trump et le gouvernement russe.

La Russie a à plusieurs reprises démenti toute ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays ainsi que toutes tentatives d'exercer une influence sur les processus électoraux. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié ces allégations d'«absolument infondées».