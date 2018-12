Erdogan annonce le prochain départ d'une opération militaire dans le sud-est de la Syrie

La Turquie va lancer dans les jours à venir une opération d'envergure contre les Kurdes sur la rive est de l'Euphrate, a annoncé mercredi le Président Recep Tayyip Erdogan.

«Il est venu le temps de réaliser notre intention d'en finir avec les terroristes à l'est de l'Euphrate. Dans les jours à venir, une opération y sera lancée, dont nous avons informé les États-Unis. Nous souhaitons vivement rendre la paix et la tranquillité aux habitants de l'est de l'Euphrate, comme nous l'avons déjà fait dans d'autres régions de la Syrie. Nous ne nous sommes jamais opposés aux États-Unis et à leurs militaires, ils sont toujours des partenaires stratégiques pour nous. Nos différends sur la Syrie ne doivent pas empêcher le développement de nos relations», a déclaré Erdogan, s'exprimant depuis Ankara.

© Sputnik . Alexeï Vitvitski Ankara préoccupé par des postes d'observation US dans le nord de la Syrie

Auparavant, Ankara avait accusé à maintes reprises Washington de fournir des armes à la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG) —qu'Ankara considère comme un groupe terroriste- associée au Parti des travailleurs kurdes (PKK), interdit en Turquie. À cet égard, l'armée turque a mené plusieurs opérations militaires contre les Kurdes en Syrie.

Fin septembre, Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé que la Turquie accordait «une grande importance à ce que les terroristes soient éliminés des régions contrôlées par le Parti de l'Union démocratique (PYD) et les Unités kurdes de protection du peuple (YPG)».

La Turquie mène depuis le 20 janvier 2018 l'opération Rameau d'olivier dans le canton syrien d'Afrine contre les YPG et le PYD. Damas a condamné cette intervention turque, notant que ce territoire faisait partie intégrante de la Syrie.