Le message de Mohammed VI au roi Salmane d’Arabie peut-il réchauffer les relations?

À l'occasion du quatrième anniversaire de l'intronisation du roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud en Arabie saoudite, le souverain marocain Mohammed VI a adressé le 11 décembre à son homologue saoudien un message de félicitations, l'assurant de sa ferme volonté à travailler au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, selon le site d'information marocain Hespress. La lettre du roi du Maroc intervient sur fond de crise diplomatique entre Riyad et Rabat et ce à cause des relations que ce dernier entretien avec Doha.

Après avoir souhaité longue vie, santé et prospérité au souverain saoudien et à son peuple, et un bon développement à son pays, Mohammed VI a affirmé que «compte tenu des liens de fraternité et de respect mutuel qui nous lient personnellement ainsi que nos deux familles royales, je saisis cette occasion pour saluer le niveau exceptionnel des relations de coopération fructueuse et de solidarité active qui lient nos deux pays». «En vous assurant de ma ferme détermination à continuer notre travail commun dans le but de renforcer notre partenariat stratégique dans tous les domaines et dans l'intérêt de nos deux peuples frères», a-t-il encore soutenu.

© AFP 2018 Richard Juilliart À l’aube des pourparlers de Genève entre le Maroc et le Polisario, Riyad adoube Rabat

Ce message de Mohammed VI intervient dans un contexte particulier. En effet, dans son édition du 2 août, le journal espagnol La Vanguardia, citant un responsable du ministère marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a rapporté que les relations entre le Maroc et l'Arabie saoudite sont «à leur niveau le plus bas». Cette situation serait due aux relations chaleureuses qu'entretient le souverain marocain avec l'émir du Qatar, le Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani. En effet, le 27 juillet, le site d'information Maghreb intelligence a rapporté que le roi Mohammed VI aurait rencontré l'émir du Qatar, le Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, qui aurait rendu visite au souverain à sa résidence dans la ville côtière marocaine de M'dieq.

Pour rappel, début décembre, dans sa dernière tournée au Maghreb où il a officiellement visité l'Algérie, la Mauritanie et la Tunisie, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane ne s'est pas rendu au Maroc.