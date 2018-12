Nicolas Maduro: «La Maison-Blanche projette un coup d’État au Venezuela»

Intervenant lors d’une conférence de presse, le Président vénézuélien a répondu aux questions de Sputnik où il a évoqué ses contacts avec Vladimir Poutine, mais a aussi mentionné tout le «sérieux» de la situation entre son pays et les USA, ajoutant que d’après ses informations Washington projetait un coup d’État à Caracas.

Interrogé par un correspondant de Sputnik sur le durcissement de la rhétorique des États-Unis à l’égard de Caracas, Nicolas Maduro a qualifié la situation de «très sérieuse».

«Les informations qui nous sont parvenues de sources internationales indépendantes nous permettent de dire qu’à la Maison-Blanche, sous la direction de monsieur John Bolton, est projeté la terreur et un coup d’État au Venezuela», a-t-il pointé.

Et d’ajouter que si «la justice existait aux États-Unis, le Congrès aurait dû examiner cette question».

Or, a-t-il assuré, le Venezuela ne se met pas à genoux et ne cèdera pas. «Nous poursuivrons le combat et nous garantissons la paix au Venezuela à tout prix. Le Venezuela est prêt à vaincre».

La rencontre la «plus fructueuse»

Le Président vénézuélien a tenu à aborder sa récente rencontre avec son homologue russe tenue début décembre dans le cadre de la visite de Maduro à Moscou.

«C’était une rencontre très fructueuse. La plus fructueuse des toutes auxquelles j’ai pu prendre part», a-t-il expliqué. Et de mentionner des investissements reçus et la coopération dans le domaine de l’industrie de la défense.