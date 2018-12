Bombardiers stratégiques russes au Venezuela: un danger «dans l'arrière-cour» des USA

Nouvel allié de la Russie — le Venezuela, contre l'ancien ennemi — les États-Unis. Lorsque la Maison-Blanche décore son arbre de Noël, la Main du Kremlin déploie deux bombardiers Tu-160 «dans l'arrière-cour» de Washington. En voici le but ultime tel que le comprennent le correspondant de la chaîne CNN Brian Todd et ses experts: «rétablir l'influence russe au niveau de l'URSS».

Moscou dément avec force la présence d'armes nucléaires à bord de ses avions au Venezuela

La coopération militaire avec les partenaires vénézuéliens pourrait être un des moyens de s'avancer sur ce chemin, estimait-on dans une émission du 12 décembre. Vladimir Poutine et Nicolas Maduro semblent notamment avoir envoyé un signal «clair» et «sans équivoque» en installant deux Tu-160 «au seuil» de l'Amérique.

Vladimir Poutine «cherche apparemment à prévenir les États-Unis et démontrer qu'il peut "jouer dans notre arrière-cour" et que la Russie maintient des capacités militaires considérables», a déclaré Derek Chollet, ex-assistant du secrétaire américain à la Défense. Ce qui suscite une préoccupation surtout dans le contexte de «la coopération de deux antagonistes forts des États-Unis qui se réalise dans le style de la guerre froide», frémit-il.

En outre, M.Maduro a osé se rendre en Russie la semaine dernière sans rien cacher des rapports bilatéraux des deux pays! Ce qui se passe peu après l'«agression» de la Russie dans le détroit de Kertch face aux navires ukrainiens qui ont violé la frontière russe. Une «agression» terminée, il est l'heure d'en lancer une autre!

Sans aucun doute, la Main du Kremlin prépare un autre geste «agressif» — comment encore expliquer le déploiement des bombardiers «capables de se déplacer deux fois plus vite que le son»?… «Un tournant préoccupant» pour les États-Unis, précise le correspondant de CNN.



Tony Shaffer, lieutenant-colonel à la retraite, précise de son côté la principale dangerosité du Tu-160, selon lui:

«Ce bombardier a été conçu afin de permettre de percer la défense aérienne à haute et à basse altitude, avec des armes nucléaires à son bord, c'est-à-dire il est capable de livrer des armes nucléaires vers le lieu de destination. Cet avion a été construit pour pouvoir lancer une offensive et pénétrer dans notre espace aérien à l'époque de la guerre froide.»

En même temps, la diplomatie russe a qualifié à son tour de fausses et d'inventées les informations sur une éventuelle présence d'armes nucléaires à bord des avions Tu-160 russes au Venezuela.

«Poutine a laissé clairement comprendre par ses agissements et propos qu'il était déterminé à rétablir l'influence russe au niveau de l'URSS», a tout de même insisté Shaffer.

Puis, face à l'ambassadeur américain en Colombie, Kevin Whitaker, qui a qualifié les avions russes de «pièces de musée», la Défense russe a estimé que c'était des propos d'amateur.

Et voilà, alors que les forces armées américaines, ainsi que le renseignement, suivaient d'un œil vigilant cette coopération dangereuse et «étroite» Poutine-Maduro, comme l'affirment les experts, les manœuvres se sont calmement achevées et les bombardiers ont regagné leur pays natal. Aucun incident — on dirait une énorme déception pour les fans de la Main du Kremlin!

Le ministre vénézuélien de la Défense Vladimir Padrino Lopez a publié une vidéo du départ des Tu-160 et a remercié la Russie pour «l'expérience partagée et l'échange opérationnel».

Y con el despegue de los "Cisnes Blancos" TU160 despedimos a nuestros amigos de la Federación Rusa, con quienes compartimos experiencias e intercambios operacionales en estos #VuelosOperativoscombinadosVzlaRusia2018 para la garantía de la Paz. @ceofanb @CODAI_FANB @AviacionFANB pic.twitter.com/O7x3qIfRGT — Cmdte Codai (@cmdtecodai) 14 декабря 2018 г.

Or, face à la Main habile du Kremlin, il faut toujours être sur ses gardes…