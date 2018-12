Gilets jaunes: Angela Merkel parle de «démocratie»

Pour Angela Merkel, les manifestations des Gilets jaunes, qui prévoient ce samedi un nouvel acte de mobilisation, sont une expression de la démocratie

«La possibilité d'exprimer sa protestation fait partie de la démocratie», a estimé devant les journalistes la chancelière allemande lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet de l'UE.

Mais elle a tout de suite averti contre la violence. «Le recours à la violence est un monopole de l'État», a-t-elle souligné.

La chancelière s'attend à ce que tous les manifestants partagent cette approche aussi bien en Allemagne qu'en France.

Face à l'augmentation des prix du carburant qui frappe surtout le diesel, de nombreux Français sont descendus dans les rues le 17 novembre 2018 . La vague de mécontentement se poursuit toujours et est notamment suivie en Belgique. Les quatre mobilisations des Gilets jaunes en France ont régulièrement dégénéré en affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre et ont été marquées par de nombreux pillages, cassages, incendies, interpellations et violences extrêmes.

De nombreux Gilets jaunes ont assuré de leur détermination à poursuivre les blocages, notamment sur les ronds-points, et ont appelé à un acte 5 de la mobilisation, samedi dans toute la France.