En plein sommet de l’UE, Juncker jette des papiers par terre (vidéo)

Le président de la Commission européenne poursuit sa série de couacs à des événements officiels toujours sans donner de commentaires quant aux raisons de son comportement sortant de l'ordinaire.

Cette fois, Jean-Claude Juncker n'a pas pu s'empêcher de mettre de l'ordre sur son pupitre, quelques minutes avant le début d'une conférence de presse conjointe avec Donald Tusk à la suite du sommet du Conseil européen.

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер перед началом пресс-конференции на саммите ЕС психанул и скинул на пол документы

Свои "безбашенные" поступки он никак не прокомментировал pic.twitter.com/HievFOdCRg — Актуальная Европа (@ActuallyEurope) 15 декабря 2018 г.

Ainsi, M.Juncker a jeté par terre d'un geste ferme de la main une liasse de documents. Après, il a fait mine d'étudier d'autres dossiers devant lui et a bu un verre se trouvant à côté de lui.

Cette scène s'est pourtant déroulée devant plusieurs personnes observant depuis la salle les moindres gestes des hommes politiques s'apprêtant à prendre la parole et à répondre aux questions des journalistes.

Plus tôt dans la journée de vendredi, le président de la Commission européenne a salué deux de ses collègues femmes d'une manière plus qu'étrange, en ébouriffant les cheveux de l'une et en embrassant l'autre. Sur la Toile, des internautes ont suggéré qu'il était saoul.

Ce n'est pas la première fois que l'on soupçonne le chef de la Commission européenne d'avoir un petit peu abusé de l'alcool. Par exemple, selon le tabloïd britannique The Sun se référant à des sources diplomatiques, Jean-Claude Juncker s'était rendu au sommet de l'Onu de Genève en 2017 en état d'ébriété. Là, M.Juncker s'était cogné aux meubles et avait percuté plusieurs personnes, tout en se comportant de manière désinvolte avec ses collègues les plus jeunes.

De plus, le président de la Commission européenne a déjà été filmé cette année dans un état plutôt second: ses collègues devaient le retenir par les épaules alors que lui tanguait légèrement.