Les Gilets jaunes seraient dans le collimateur de Daech et d’Al-Qaïda

«Les déclarations propagandistes faites par Daech* et Al-Qaïda* au cours de ces quinze derniers jours prouvent qu'elles [ces organisations, ndlr] voient les manifestations des Gilets jaunes avant tout comme une cible privilégiée pour leurs attaques et non seulement comme une cible de “djihad intellectuel”», a-t-elle souligné.

Une preuve en est fournie, selon Ievguenia Gvozdeva, par les récentes arrestations en France de deux islamistes radicaux soupçonnés de préparer un attentat contre une manifestation des Gilets jaunes à Paris.

«La présence d'un mouvement de protestation aussi important est également considérée par les groupes terroristes comme un signe de faiblesse et de manque d'union de l'État français», a-t-elle affirmé.

Face à l'augmentation des prix du carburant qui frappe surtout le diesel, de nombreux Français sont descendus dans les rues le 17 novembre 2018. La vague de mécontentement se poursuit toujours et est notamment suivie en Belgique. Les quatre mobilisations des Gilets jaunes en France ont régulièrement dégénéré en affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre et ont été marquées par de nombreux pillages, cassages, incendies, interpellations et violences extrêmes.

Selon le ministère de l'Intérieur, la mobilisation est en net recul ce samedi dans toute la France, avec quelque 33.500 manifestants à la mi-journée contre 77.000 comptabilisés à la même heure samedi dernier. Dans la capitale, 2.200 participants à l'acte 5 des Gilets jaunes étaient recensés contre 10.000 le 8 décembre.

