La France est «l’homme malade de l’Europe», selon le chef de la diplomatie polonaise

La France est «l’homme malade de l’Europe» qui tire vers le bas l’ensemble de la région, a-t-on appris de la bouche de Jacek Czaputowicz, chef de la diplomatie polonaise.

«La France est l'homme malade de l'Europe, […] alors que la Pologne en est un point lumineux», a-t-il notamment lancé à l’antenne de Polsat News.

Selon le ministre, il y a «quelque chose qui ne va pas» en France, ajoutant que la récente attaque terroriste de Strasbourg et le retrait des réformes par Emmanuel Macron le prouvent.

Il estime que pour se défendre le Président français cherche des coupables de ce qui se passe dans son pays en dehors de ses frontières.

«Il faut d'abord mettre de l'ordre dans son propre pays», a-t-il encore conseillé.

Face à l'augmentation des prix du carburant qui frappe surtout le diesel, de nombreux Français sont descendus dans les rues le 17 novembre 2018. La vague de mécontentement se poursuit et est notamment suivie en Belgique. Les mobilisations des Gilets jaunes en France ont régulièrement dégénéré en affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre et ont été marquées par de nombreux pillages, cassages, incendies, interpellations et violences extrêmes.

Le 10 décembre, dans son adresse à la Nation en réponse aux mobilisations des Gilets jaunes à travers toute la France, le Président de la République a décrété l'«état d'urgence économique et sociale» et annoncé plusieurs mesures en faveur du pouvoir d'achat. Bien que moins nombreux, les Gilets jaunes ont tenu un nouveau rassemblement samedi dernier.