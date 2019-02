La mère de Sergueï Skripal demande le statut de disparus pour son fils et sa petite-fille

Elena Skripal, la mère de Sergueï Skripal, empoisonné à Salisbury, a demandé à reconnaître son fils comme étant porté disparu, a annoncé à Sputnik sa nièce Victoria Skripal.

Selon Victoria, une demande a été déposée auprès de la police de Moscou, ville où est enregistrée la fille de l'ex-colonel, Ioulia, qui avait été empoisonnée avec son père. Comme l'indique Victoria, si les Skripal sont reconnus comme portés disparus, la mère héritera d'un appartement, d'une voiture et d'un chien.

«Nous devons en quelque sorte préserver la propriété. […] Nous espérons que leur localisation sera détectée au cours de l'enquête», a-t-elle déclaré.

Récemment, le Times a annoncé que l'état de santé de Sergueï Skripal s'était détérioré. Le magazine se référait à des informations du renseignement britannique. Auparavant, la nièce de l'ex-agent double Sergueï Skripal, qui affirme n'avoir d'autres nouvelles sur lui que celles que donne la presse, avait confié à Sputnik qu'elle pensait que son oncle était mort depuis longtemps. Dans le cas contraire, il aurait, selon elle, joint sa mère très âgée.

L'ex-agent double Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été empoisonnés en mars dernier à Salisbury et retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, avait accusé la Russie d'être derrière cet empoisonnement.

La nièce de Sergueï Skripal, Victoria, affirme qu'elle n'arrive pas à contacter sa cousine Ioulia, la fille de l'ex-agent russe, depuis le 24 juillet. Selon elle, cette dernière a été retenue par la force par les services spéciaux britanniques qui l'empêcheraient de rejoindre la Russie.