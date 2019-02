«Pourquoi s’énerver de la sorte?»: Zakharova répond à l’Otan après le message de Poutine

Les propos de Vladimir Poutine sur les mesures que la Russie sera contrainte de prendre après le retrait unilatéral des États-Unis du traité FNI ont été abondamment commentés à l'Otan, lequel a qualifié ces projets d'«inacceptables». Au lendemain de l'adresse annuelle du Président russe à l'Assemblée fédérale, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a tenu à rappeler que le chef de l'État n'évoquait que des mesures de riposte en cas «d'agression de la part des partenaires».

«Pourquoi s'énerver de la sorte? Il y a un an, tous nos partenaires occidentaux se bousculaient en déclarant qu'il ne fallait pas redouter les "dessins animés russes" avec les armements dernier cri, que c'était un bluff du Kremlin», a-t-elle rappelé.

«Et voilà que d'un coup, ils ont "compris" ce qui était sur "la séquence" et ont même commencé à deviner ce à quoi c'était lié», a ironisé Maria Zakharova sur son compte Facebook.