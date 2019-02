Crise à Haïti: 26 morts et 77 blessés recensés

La contestation antigouvernementale qui secoue les principales villes d'Haïti depuis le 7 février a déjà fait 26 morts et 77 blessés, a fait savoir mardi sur Twitter la Commission interaméricaine des droits de l'Homme (CIDH).

La @CIDH ha venido monitoreando los hechos violentos que se iniciaron el 7 de febrero en #Haití, en el marco de las protestas. La @CIDH reitera su preocupación ante esta situación que registra al día de hoy, al menos, 26 personas fallecidas y 77 heridas. — CIDH (@CIDH) 25 февраля 2019 г.

© REUTERS / Jeanty Junior Augustin Troubles politiques en Haïti: «il y a un risque de somalisation» Haïti, dans le cadre des manifestations. La CIDH réitère son inquiétude face à cette situation qui a déjà fait au moins 26 morts et 77 blessés».

La crise paralysant le pays a notamment affecté la fourniture de biens et de services essentiels, tels que la nourriture et l'eau potable, et ont entraîné la fermeture d'hôpitaux, d'écoles, de ports et d'aéroports, a rapporté la CIDH.

La Commission a déclaré avoir recueilli des informations «concernant des fusillades sporadiques et des arrestations de personnes dans le cadre des manifestations».

Le 7 février, jour du 33e anniversaire du renversement du dictateur Jean Claude Duvalier (1971-1986), des milliers d'Haïtiens sont descendus dans les rues pour demander la démission du Président Jovenel Moïse.

La situation économique en Haïti s'est détériorée au cours de ces derniers mois en raison de la dépréciation de la monnaie locale, la gourde, et de la hausse de l'inflation. M.Moïse est également accusé de corruption dans la gestion des ressources du programme Petrocaribe, créé par le Venezuela pour fournir du pétrole à des conditions préférentielles aux îles des Caraïbes.