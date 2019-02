Les cigarettes suisses sur la sellette au Maroc

Les cigarettes suisses vendues au Maroc seraient dans le viseur des autorités publiques, selon des sources proches des ministères marocains de la Santé, et de l'Industrie et du Commerce, citées par le quotidien arabophone Assabah. La raison évoquée serait les quantités de nicotine, de goudron et de monoxyde de carbone que contiennent ces cigarettes, dépassant les normes internationales de santé, selon ces sources. Ainsi, suite aux résultats de l'enquête de la journaliste suisse Marie Maurisse, qui a révélé cette affaire, les autorités marocaines auraient décidé d'analyser des échantillons. «Cette journaliste a mis à nu les manœuvres de ces géants du tabac qui écoulent en Afrique, notamment au Maroc, des cigarettes plus toxiques que celles commercialisées en Europe», affirme le journal.

Les cigarettes suisses vendues au Maroc feraient donc l'objet d'une enquête ouverte par une commission composée de responsables du ministère de la Santé et du département de l'Industrie et du commerce «en raison des quantités exagérées de nicotine, de goudron et de monoxyde de carbone qu'elles contiennent», ont indiqué au quotidien les sources en question, qui avancent que ces cigarettes importées de Suisse ne seraient pas soumises aux mêmes procédures de contrôle que celles vendues en Europe par les mêmes fabricants.

Le Maroc est le premier importateur de cigarettes suisses en Afrique. À titre d'exemple, le royaume a importé quelque 9000 tonnes en 2017.