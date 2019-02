La Tunisie classée dans le top 3 des meilleurs systèmes de santé africains

Le 24 février, l'agence Bloomberg a publié son rapport annuel pour l'année 2019. Le Bloomberg 2019 Healthiest Country Index a classé 169 pays. Selon cette étude, la Tunisie occupe la deuxième place du podium des pays dotés des meilleurs systèmes de santé d'Afrique. Elle arrive après l'Afrique du Sud, classée 1ère. Le Nigéria monte sur la 3e marche du podium.

Sur une échelle de 100 points, l'indice Bloomberg classe les nations en fonction de différentes variables, telles que la qualité des soins, l'espérance de vie et les risques liés au tabagisme et à l'obésité. L'indice prend également en compte certains facteurs environnementaux, comme l'accès à l'eau potable et son assainissement.

Avec un score de 62,56 points, l'Afrique du Sud arrive première, devant la Tunisie (59,59 points) et le Nigéria (55,33 points).

L'Algérie et l'Égypte se classent respectivement quatrième et cinquième de ce classement, avec de 54,12 et 44,22 points sur 100.

Néanmoins, à l'échelle mondiale, la Tunisie reste loin derrière les pays arabes, comme Bahreïn (36e), le Qatar (37e), le Liban (39e) et les Émirats arabes unis (46e), qui font partie du Top 50.

Par ailleurs, la même étude indique que l'Afrique se trouve toujours en au bas de l'échelle en termes de système de santé. En effet, sur les 30 derniers pays du classement, 27 sont des pays d'Afrique subsaharienne.

Enfin, concernant le haut du classement, l'Espagne est classée première, suivie de l'Italie et de l'Islande. La France, quant à elle, est classée 12e au niveau mondial.