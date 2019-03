Le Venezuela déclare qu’il prendra «des mesures appropriées» à l’égard de Guaido

Les activités de l'opposant vénézuélien Juan Guaido, qui s'est autoproclamé Président en exercice du pays et a prêté serment dans la rue, seront analysées en détail, a déclaré la vice-Présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez.

«Nous possédons des institutions solides et stables, nous avons un État de droit. Son comportement [de Guaido, ndlr] et son activité seront analysés en détail par ces institutions et des mesures appropriées seront prises», a-t-elle souligné.

Elle a constaté que Juan Guaido ne faisait qu'obéir aux ordres de la Maison-Blanche.

«Il semble que cet homme soit fou: il dit qu'il a l'intention de revenir au Venezuela pour reprendre son travail, se restituer ses pouvoirs. Mais de quels pouvoirs parle-t-il? Nous voyons que le pays est gouverné par le Président en exercice, le Président légitime Nicolas Maduro […] Pour ce qui est de Guaido, ce n'est pas un fou furieux, c'est un homme qui réalise clairement ce qui se passe, c'est un cynique qui agit sur ordre direct de Washington et tente de s'emparer du pouvoir au Venezuela», a poursuivi Delcy Rodriguez.

Dans ce contexte, elle a rappelé que Nicolas Maduro appelait régulièrement l'opposition au dialogue.

«Il a lancé plus de 400 appels du genre, notamment à cet homme [Guaido, ndlr] qui se rend aujourd'hui ridicule en voyageant à travers le monde et en criant sur les toits qu'il est le Président du Venezuela. L'unique condition à un tel dialogue est l'absence de toute condition préliminaire. Nous, les Vénézuéliens, nous devons passer à la table des négociations et décider de tout nous-mêmes, sans ingérence extérieure», a souligné Delcy Rodriguez.

Entre-temps, Juan Guaido a déclaré qu'il avait l'intention de rentrer dans le pays le 4 mars.

#Venezuela



Tal y como dije ayer, anuncio mi regreso al país.



Convoco al pueblo venezolano a concentrarse, en todo el país, mañana a las 11:00 am.



Atentos a las redes oficiales, estaremos informando puntos de concentración #VamosBien porque vamos todos. ¡Vamos Venezuela! — Juan Guaidó (@jguaido) 3 марта 2019 г.​

«Comme je l'ai dit hier, j'annonce mon retour au pays. J'appelle le peuple vénézuélien à se concentrer, dans tout le pays, demain à 11 heures.»

Fin janvier, le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab — que Washington qualifie d'«ancien», tout comme il considère Maduro comme l'«ancien» Président — avait déclaré que la décision avait été prise d'«ouvrir une enquête préliminaire visant le président de l'Assemblée nationale Juan Guaido».

Juan Guaido, renvoyé le 22 janvier du poste de président de l'Assemblée nationale vénézuélienne sur décision de la Cour suprême, s'est autoproclamé le lendemain «Président en exercice» du pays et a été reconnu comme «Président par intérim» par Donald Trump.

Nicolas Maduro a estimé pour sa part que les États-Unis avaient essayé d'organiser un coup d'État au Venezuela et a rompu les relations diplomatiques avec le pays le 23 janvier, qualifiant Juan Guaido de Président non-constitutionnel.