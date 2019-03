Total autorisé par Bruxelles à acquérir Chevron Denmark

La Commission européenne a autorisé, en application du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition de Chevron Denmark par Total Holdings USA, indique le message de l'organisation. Elle a tenu à souligner que l'achat envisagé ne poserait pas de problèmes de concurrence sur le marché.

Fin septembre dernier, Total avait déclaré qu'elle allait racheter les parts de Chevron Denmark dans Danish Underground Consortium (DUC) et augmenterait ainsi sa part jusqu'à 43,2%. Total envisageait d'acheter tout le capital social de Chevron Denmark Inc., qui extrait du pétrole et du gaz et qui possède 12% d'actions dans le consortium DUC.

Le Danish Underground Consortium (DUC) est sur le marché depuis 1972, possède 15 gisements pétroliers en mer de Nord et représente 90% de l'extraction pétrolière du Danemark.