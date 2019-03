Assad: «La guerre contre la Syrie commence à prendre de nouvelles formes»

Le Président syrien a reçu à Damas ce dimanche 10 mars le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Chen Xiaodong. Lors de cette entrevue, Bachar el-Assad a estimé que la Syrie était soumise à un «siège économique» à cause des sanctions internationales imposées depuis huit ans.

«La guerre contre la Syrie commence à prendre de nouvelles formes basées sur un siège et une guerre économique. Les outils politiques internationaux ont changé aujourd'hui: des désaccords, qui avaient été résolus par le dialogue, maintenant sont réglés autrement. D'autres moyens sont utilisés: le boycott, le retrait d'ambassadeurs, le siège économique et l'utilisation du terrorisme», a déclaré Assad cité dans un communiqué de la présidence après la rencontre.