Un nouveau vol de reconnaissance d’un drone US près de la frontière ouest de la Russie

Un drone de reconnaissance stratégique américain RQ-4B a effectué dimanche un vol près de la frontière occidentale russe, a annoncé le site PlaneRadar, spécialisé dans le suivi des déplacements des avions militaires.

Selon ce dernier, le drone immatriculé 10-2043 a décollé dans la matinée de dimanche de la base aérienne de Sigonella, en Italie, avant de voler pendant cinq heures et demie dans le ciel de Lituanie, le long de la frontière russe de la région de Kaliningrad.

Il a ensuite traversé la Lettonie et a rejoint l'espace aérien estonien où il a mené une reconnaissance près de la frontière occidentale des régions de Pskov et de Léningrad durant quatre heures et demie.

Ce drone a enfin survolé pendant une heure la frontière de la région de Kaliningrad et a regagné sa base à 21H30.

Ces derniers temps, les avions espions étrangers, et notamment américains, sont de plus en plus souvent aperçus en Russie. Au cours de l'année 2018, les militaires russes ont enregistré et escorté 980.000 aéronefs, dont 3.000 avions de combat étrangers ainsi que des avions espions.