Voici à quoi ressemblait la première frappe nucléaire des USA (vidéo)

L’essai de la première bombe atomique, la répétition des attaques nucléaires américaines contre les villes japonaises d’Hiroshima et Nagasaki, est désormais présenté en vidéo restaurée sur YouTube.

Une vidéo restaurée du premier essai de bombe nucléaire de l'histoire, baptisé Trinity, a été publié sur la chaîne YouTube nommée atomcentral.

L'explosion immortalisée par la vidéo a été réalisée le 16 juillet 1945 sur le champ de tir d'Alamogordo à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Socorro au Nouveau-Mexique. Elle a démontré la viabilité du type d'arme qui sera utilisé pour le bombardement d'Hiroshima le 6 août 1945 puis de Nagasaki le 9.

© AP Photo / U.S. Air Force Dossiers déclassifiés aux USA: du partage de l'Europe à la bombe atomique

La puissance de l'explosion était d'environ 21 kilotonnes de TNT. La tour de 30 mètres où était réalisé l'essai Trinity et qui se trouvait non loin de l'épicentre a «disparu» et le bitume tout autour a fondu.

Les tests ont été réalisés par les forces armées des États-Unis dans le cadre du projet Manhattan, qui a donné lieu à la création de trois bombes atomiques. Lors de l'essai Trinity, les Américains ont fait exploser la bombe surnommée Gadget. Les bombes Little Boy et Fat Man ont été larguées respectivement sur Hiroshima et Nagasaki.