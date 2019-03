La presse croit savoir pourquoi Kim Jong-un a limogé son photographe

Alors que de nombreuses rumeurs entourent toujours la personnalité de Kim Jong-un, la presse sud-coréenne fait ses choux gras en affirmant que le dirigeant du nord a limogé son photographe pour l’avoir pris de trop près et avoir «porté atteinte à sa dignité».

Une mauvaise prise de vue a-t-elle pu coûter son poste au photographe de Kim Jong-un? C'est du moins ce qu'affirment des médias sud-coréens, prétendant savoir les détails de ce limogeage.

«Le photographe personnel et rédacteur photo de Kim Jong-un, un homme connu sous le nom de Ri et âgé de 47 ans qui travaille chez Korean Art Film Studio a été renvoyé du parti et limogé le 12 mars», a indiqué le 18 mars une source basée à Pyongyang du journal sud-coréen Daily NK.

À en croire le média, Ri a violé les règles selon lesquelles les photographes ont interdiction de prendre Kim Jong-un en photo ou de le filmer à une distance inférieure à deux mètres. En plus de cela et en dépit du code établi, le photographe a eu la maladresse de prendre position juste en face de Kim Jong-un.

D'après la source citée par Daily NK, c'est le 10 mars, jour des élections à l'Assemblée populaire suprême du pays que Ri a enfreint ce règlement.

Le journal sud-coréen précise que le site d'information DPRK Today a diffusé une vidéo montrant le photographe en train de mitrailler Kim Jong-un avec son appareil photo lors de sa visite dans un bureau de vote. Au moment où le numéro un nord-coréen est sorti de sa voiture, le photographe a pour quelques secondes caché le leader des yeux de la foule, ce qui aurait été considéré comme une atteinte à la «dignité suprême».