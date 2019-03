Bilan de la guerre en Syrie : «Bachar el-Assad va faire figure de héros»

Quel bilan peut-on tirer de huit années de guerre en Syrie? Sputnik a rencontré Pierre Piccinin da Prata, qui connaît la Syrie sur le bout des doigts grâce à ses nombreux voyages en totale immersion, aussi bien dans le camp de Damas que dans celui des rebelles et djihadistes. Deux camps qui l'ont par ailleurs kidnappé. Interview et analyse.

Huit années de guerre en Syrie auront tragiquement et profondément bouleversé le pays. Si Bachar el-Assad semble sortir grand vainqueur de ce conflit, celui-ci n'est pas pourtant pas terminé, notamment à Idlib, à l'est de l'Euphrate avec les YPG ou encore dans le Golan. De plus, l'avenir politique du pays reste très incertain et la paix est loin d'être gagnée.

Interview avec Pierre Piccinin da Prata, historien, politologue et rédacteur en chef du Courrier du Maghreb et de l'Orient. Pierre Piccinin da Prata connaît très bien la Syrie par ses nombreux voyages qu'il a effectués entre 2011 et 2017. Il a même été prisonnier et torturé par les deux grands acteurs qui combattent en Syrie: le pouvoir de Bachar el-Assad en 2012 et une faction djihadiste en 2013.

Cette rencontre a été réalisée le 20 mars 2019.