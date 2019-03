En quittant Moscou, l'ambassadeur d'Australie fait une déclaration d'amour à la ville

L'ambassadeur australien en Russie Peter Tesch, dont la mission à Moscou a pris fin en mars, estime que cette ville et ce mois-ci jouent un rôle magique dans sa vie.

«En mars 1989, j'ai entamé ma carrière diplomatique en tant que troisième secrétaire de l'ambassade d'Australie à Moscou. J'ai occupé ce poste pendant trois années cruciales pour la Russie. C'était l'époque d'importants changements et de réformes et je suis heureux d'avoir eu la chance d'être témoin de ce processus. 27 ans plus tard, en mars 2016, je suis revenu à Moscou en tant qu'ambassadeur. En mars 2019, tout juste 30 ans après le début de ma première mission, je boucle ma carrière diplomatique ici même, à Moscou. Mars et Moscou jouent un rôle magique dans ma vie», a écrit le diplomate dans un message sur Twitter.

Il a noté que ces trois dernières années étaient, «sans aucune exagération», des plus intéressantes de sa vie.

«Dans le contexte d'une situation politique turbulente nous avons déployé des efforts afin de préserver les liens déjà établis et d'en développer de nouveaux là où c'était dans un intérêt réciproque. Notre ambassade a coopéré de manière fructueuse avec des institutions russes sociales, culturelles et éducatives. Nous avons activement coopéré avec des organes gouvernementaux et d'État au niveaux fédéral et régional», a-t-il poursuivi.

Le diplomate a révélé qu'il était triste de quitter la Russie dont l'histoire, la culture, la langue et les habitants suscitent son grand respect et où il a lié de nombreuses amitiés et de nombreux contacts professionnels.

«C'est pourquoi je ne dis pas adieu, mais au revoir», a conclu l'ambassadeur affirmant qu'il comptait revenir en Russie.

Сегодня мой последний рабочий день в качестве Посла Австралии. Спасибо, что были рядом все эти 3 года. До прибытия нового посла посольство Австралии возглавит Джилл Коллинз, временная поверенная в делах Австралии. Послание по случаю моего отъезда: https://t.co/jxFQ8oevnL pic.twitter.com/zK6oQDy7bO — Peter Tesch (@PosolAustralia) March 29, 2019

«Aujourd'hui c'est ma dernière journée de travail en tant qu'ambassadeur d'Australie. Merci d'avoir été à mes côtés pendant ces trois dernières années. Avant l'arrivée d'un nouvel ambassadeur, l'ambassade d'Australie sera dirigée par la chargée d'affaires par intérim Jill Collins», a-t-il tweeté.