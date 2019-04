L'Asie commence à tourner le dos au pétrole de schiste américain

Deux grandes raffineries sud-coréennes, SK Innovation et Hyundai Oilbank, ont suspendu leurs achats de pétrole de schiste en provenance des États-Unis à cause de sa teneur élevée en impuretés - métaux et produits chimiques. Pourquoi l'or noir américain est-il si sale et à quels nouveaux problèmes les projets de schiste sont-ils confrontés?