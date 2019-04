Subventions à Airbus: les États-Unis menacent l’UE de hausses de droits de douane

Washington a menacé l'Union européenne lundi 8 avril d'imposer des hausses de taxes douanières à Airbus et d'autres produits européens si Bruxelles ne met pas un terme à certaines subventions attribuées au constructeur aéronautique. Les restrictions peuvent affecter des produits importés de France, d'Allemagne, d'Espagne et du Royaume-Uni.

Dans un communiqué, le représentant américain au Commerce (USTR) Robert Lighthizer, estime que les subventions européennes à Airbus «pénalisent» les États-Unis à hauteur de 11 milliards de dollars (9,76 milliards d'euros) dans les échanges commerciaux chaque année et se dit prêt «à l'action» alors que l'OMC doit rendre prochainement un arbitrage sur ce conflit.

Washington, qui estime que l'Union européenne ne s'est pas conformée à la décision de l'OMC, se dit prêt à mettre en place ses sanctions «cet été», dès que l'organisation aura donné sa décision, indique l'AFP.

Le bureau du représentant américain au Commerce (USTR) a déjà publié une liste de produits européens qui pourraient faire l'objet de droits de douane. Elle contient notamment des produits du secteur aéronautique, comme des hélicoptères et des avions civils et certaines pièces. Elle comprend aussi beaucoup de produits alimentaires, comme les steaks d'espadon, les filets de saumon, des fromages mais aussi des fruits, de l'huile d'olive, des vins ou encore des vêtements, des produits laitiers ou des motos…

Depuis plus de 14 ans, Washington et Bruxelles s'accusent mutuellement de verser des aides indues à Boeing et Airbus. Ce conflit commercial, dont l'enjeu s'élève à des milliards d'euros ou de dollars, est le plus long et le plus compliqué traité par l'OMC.