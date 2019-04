Poutine sur les résultats de l'enquête Mueller: «la montagne accouche d'une souris»

Le Président russe a qualifié les résultats de l'enquête Mueller de prévisibles, enquête qu'il a résumée par l'expression «la montagne accouche d'une souris», en répondant aux questions lors du Forum international dédié à l'Arctique, lequel se déroule ce mardi 9 avril à Saint-Pétersbourg.

«Nous avons dit dès le début que la commission en question de Monsieur Mueller ne trouverait rien, personne ne le sait mieux que nous, la Russie ne s'est ingérée dans aucune élection. Deuxièmement, il n'existe aucun complot entre Trump et la Russie. Nous ne nous connaissions pas avec Trump, il est arrivé à Moscou, mais en tant qu'homme d'affaires, et cela n'était pas un événement pour nous», a expliqué Vladimir Poutine.

© REUTERS / Jonathan Drake «Ingérence» russe dans la présidentielle US: Moscou prêt à publier les documents

De plus, le Président russe a qualifié de délirante l'idée d'une ingérence russe dans les élections aux États-Unis.

«C'est un délire absolu conçu exclusivement une opinion publique intérieure. Le fait qu'elle se termine comme la montagne qui accouche d'une souris était couru d'avance. Je vous l'ai dit tout du long.»

Selon Vladimir Poutine, de telles attaques à l'encontre Donald Trump sont des éléments révélateurs de la crise du système politique des États-Unis.

Le dirigeant russe a continué à s'exprimer sur l'enquête Mueller en soulignant que, d'après l'histoire américaine, les Russes savaient ce qu'était une chasse aux sorcières et qu'il était indésirable que l'histoire se répète.

«Le Président Trump sait très bien ce qu'est une chasse aux sorcières. Nous le savons d'après l'histoire des États-Unis. Cela a été une page noire de l'histoire américaine», a-t-il dit.

L'enquête sur la présumée ingérence de Moscou dans l'élection présidentielle américaine de 2016 et les prétendus liens entre la campagne de Trump et la Russie est menée par le procureur spécial Robert Mueller et le Congrès américain. Auparavant, M.Mueller était arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas eu de collusion entre l'équipe électorale de Trump et le gouvernement russe.

La Russie a à plusieurs reprises démenti toute ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays ainsi que toutes tentatives d'exercer une influence sur les processus électoraux.