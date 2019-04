Le pape embrasse les pieds des leaders du Soudan du Sud (images)

Le saint souverain s'est agenouillé devant le chef du Soudan du Sud, Salva Kiir, et son rival, Riek Machar, lesquels sont venus dans sa résidence de la Maison Sainte-Marthe, selon des médias italiens. Par ce geste, le pape François a exprimé son souhait que les hostilités qui déchirent le Soudan du Sud prennent fin.

«J'exprime le plus profond espoir que les hostilités cesseront enfin et que l'armistice sera respecté, que les divisions politiques et ethniques seront surmontées et qu'il y aura une paix durable pour le bien commun de tous les citoyens qui rêvent de commencer à construire la nation», a martelé le saint pontife avant de poursuivre:

«Je vous le dis comme à des frères: demeurez dans la paix! Je vous le demande du fond du cœur!»

C'est à la suite de ces propos qu'il s'est mis à genoux devant ses invités.

Une réunion spéciale s'est tenue au Vatican les 10 et 11 avril avec la participation de hauts représentants des autorités civiles et religieuses du Soudan du Sud afin de promouvoir une réconciliation nationale.

© AP Photo / Oded Balilty Le pape et le roi du Maroc lancent un appel surprise concernant Jérusalem

Le Soudan du Sud, qui s'est séparé du Soudan en 2011, est enlisé dans une guerre civile depuis 2013, le conflit opposant les autorités membres de l'ethnie Dinka, dont le Président Salva Kiir, à l'opposition composée majoritairement de Nuer. Plus de deux millions de personnes ont été déplacées. En août 2015, les parties en conflit ont signé une trêve, mais les combats ont repris par la suite.

La majorité des habitants du Soudan du Sud (plus de 60%) sont de confession chrétienne. Les animistes représentent la deuxième croyance la plus importante du pays.