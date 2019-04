Que fait cette frégate russe Amiral Gorchkov dans les eaux de la mer de Chine méridionale?

Une frégate de classe Amiral Gorchkov a franchi les détroits de Malacca et de Singapour et est entrée en mer de Chine méridionale, a déclaré le chef du service de presse de la flotte du Nord de Russie. Elle est à la tête d'un groupe de navires de guerre et de navires auxiliaires de la flotte du Nord.

© Sputnik . Alexey Danichev La frégate Amiral Gorchkov et trois autres navires russes passent par la Manche

Les marins russes sont en route pour le port chinois de Qingdao, situé dans la péninsule du Shandong, où, le 23 avril, sera célébré le 70e anniversaire de la Marine de l'Armée populaire de libération. L'équipage de la frégate Amiral Gorchkov participera aux célébrations.

Cette dernière est accompagnée d'un remorqueur de sauvetage Nikolaï Tchiker, d'un navire logistique multifonctionnel Elbrus et d'un pétrolier maritime Kama.

Ce détachement de navires a entrepris son long voyage le26 février, une première pour cette frégate de classe Amiral Gorchkov. Des visites d'affaires ont eu lieu à Djibouti et au port de Colombo au Sri Lanka. Elle a parcouru plus de 20.000 kilomètres et a effectué plusieurs exercices de défense navale et d'utilisation de missiles.