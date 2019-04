Mahmoud Abbas aurait fait prêter serment au nouveau gouvernement de Palestine

Le Président palestinien Mahmoud Abbas a fait prêter serment au nouveau gouvernement dirigé par son compagnon au sein du mouvement au pouvoir Fatah, Mohammad Shtayyeh, annonce ce samedi 13 avril la télévision locale.

Le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a qualifié le nouveau cabinet de «séparatiste» et a laissé entendre de nouveau qu'il ne le reconnaissait pas comme légitime.

«La formation par le Fatah du gouvernement de Mohammed Shtaya poursuit la politique de démarches unilatérales, approfondissant la scission […] au préjudice de l'unité et des intérêts du peuple palestinien. C'est le gouvernement séparatiste qui manque de légitimé constitutionnelle», énonce le Hamas dans une déclaration.

© Sputnik . Issam al-Rimavi Israël bloque 138 millions de dollars destinés aux Palestiniens

Mohammad Shtayyeh vient remplacer Rami Hamdallah, un sans parti, dont le cabinet apolitique de technocrates avait été mis en place dans l'espoir, injustifié, de rétablir le contrôle sur la bande de Gaza où gouverne l'opposition islamiste.

Le gouvernement, dont le pouvoir se limite toujours à la Cisjordanie, compte pour le moment 22 ministres. Selon l'agence palestinienne Wafa, il reste encore à nommer le ministre de l'Intérieur et celui des Questions religieuses.

Le Hamas dirige depuis bientôt 12 ans la bande de Gaza qui vit isolée du monde extérieur, faisant face à des sanctions et des conflits militaires, et dont la situation sociale et économique ne cesse de s'aggraver. Le Fatah contrôle la Cisjordanie par le biais d'institutions de l'Autorité palestinienne qui bénéficie d'une reconnaissance et d'un soutien internationaux.