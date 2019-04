Libye: les forces de Sarraj affirment avoir abattu un avion de chasse pro-Haftar

En Libye, les forces du Gouvernement d'union nationale (GNA) de Fayez el-Sarraj ont affirmé le 14 avril avoir abattu près de Tripoli un avion de chasse de l'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar.

«Les forces de l'armée libyenne [du GNA, ndlr] ont abattu un avion ennemi qui se préparait à mener des raids aériens dans la région de Wadi al-Rabie», a déclaré à l'AFP leur porte-parole, le colonel Mohamad Gnounou.

Une source de l'ANL a pour sa part indiqué à l'agence que l'appareil était tombé dans une zone sous contrôle des forces de Haftar, ajoutant que le pilote avait pu s'éjecter et qu'il était sain et sauf. Elle n'a pas confirmé que l'avion avait été «abattu».

© REUTERS / Philippe Wojazer En pleine offensive de Tripoli, le maréchal Haftar se rend au Caire

Les troupes fidèles au GNA sont parvenues jusqu'ici à tenir celles du maréchal Khalifa Haftar à distance, mais de violents combats ont eu lieu aux abords de l'aéroport de Tripoli, situé à une dizaine de kilomètres du centre de la capitale.

D'après les évaluations de l'Organisation mondiale de santé (OMS), les hostilités survenues près de Tripoli ont fait 121 morts et 561 blessés.

La Libye est plongée dans le chaos depuis le renversement du gouvernement et le meurtre de Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays est divisé entre plusieurs entités rivales, avec notamment la présence à Tripoli du Gouvernement d'union nationale de Fayez el-Sarraj, soutenu par l'Onu et l'UE, et dans l'est, d'un parlement élu par le peuple et appuyé par l'Armée nationale libyenne du maréchal Haftar.