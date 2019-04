Une liste des opérations et activités menées en Afrique par les USA, selon Yahoo News

S’appuyant sur des documents obtenus en vertu du Freedom of Information Act (une loi sur le droit d’information), des entretiens, des rapports et des informations qui ont fuité du Département de la Défense américain, Yahoo News a dressé une liste de 36 opérations et activités américaines en Afrique.

Selon l'article, les opérations comprennent une variété de missions militaires allant des opérations psychologiques jusqu'à la lutte contre le terrorisme.

On y voit, par exemple, Echo Casemate, Exile Hunter, Jukebox Lotus, Junction Rain et plusieurs autres codes de mission.

Yahoo News a précisé qu'il avait également tenté d'énumérer les bases soutenant ces opérations, utilisant les fiches d'information sur ces localités reçues grâce au Freedom of Information Act.

«Yahoo News n'affirme pas que cette liste est complète», a toutefois indiqué ce service en ligne dans son article.

L'article contient le nom de bases militaires situées au Tchad, à Djibouti, au Sénégal, au Niger, au Burkina Faso, au Cameroun, en République centrafricaine, au Mali, en Mauritanie, au Kenya, etc.