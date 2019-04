La France enverra des chars et des militaires vers la frontière russe

Près de 300 militaires ainsi que cinq chars et une vingtaine de véhicules blindés arriveront le 23 avril en Estonie en provenance de France, annonce l'ambassade de France locale dans un communiqué publié sur son site.

Selon ce dernier, les forces seront stationnées dans la ville de Tapa, à 140 km de la frontière russe. Le contingent français restera en Estonie jusqu'à la fin du mois d'août dans le cadre de la mission FRA-EFP LYNX visant à renforcer le dispositif de l'Otan dans les pays baltes et en Pologne.

© Sputnik . Igor Zarembo Un groupe de navires de l’Otan comprenant un destroyer américain entre en mer Baltique

Parmi les militaires envoyés figurent notamment ceux du 12ème Régiment de Cuirassiers [RC], du 2ème Régiment Étranger d'Infanterie [REI] et du 1er Régiment Étranger de Génie [REG]. Le matériel militaire sera acheminé par train.

L'Otan ne cesse d'avancer vers les frontières de la Russie, violant ainsi la promesse faite au Kremlin en 1990 de ne pas s'élargir à l'Est. La Russie qualifie cette expansion de provocation et affirme qu'il est dangereux de déstabiliser l'équilibre des forces sur le continent européen. Vladimir Poutine a de son côté assuré que l'État russe n'envisageait pas de se livrer aux hostilités, mais qu'il défendrait ses intérêts de manière civilisée. Selon lui, c'est l'expansion de l'Otan et le déploiement du bouclier antimissile américain en Europe qui représente une menace pour la sécurité de la Russie et de ses citoyens.