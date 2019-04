Le Premier ministre russe évalue la possibilité d'un dégel entre Moscou et Kiev

Réagissant à la victoire annoncée de l’humoriste ukrainien Volodymyr Zelensky à l’élection présidentielle en Ukraine, le chef du gouvernement russe Dmitri Medvedev a appelé à faire preuve de bon sens et à ne pas oublier l’importance des relations entre Moscou et Kiev. Dans ce cas, selon lui, un dégel entre les deux pays est possible.

Il y a des chances pour que la coopération entre la Russie et l'Ukraine s'améliore, mais de l'honnêteté et une approche pragmatique sont nécessaires pour y parvenir, a estimé le Premier ministre russe Dmitri Medvedev sur sa page du réseau social VKontakte.

«Des chances d'améliorer la coopération avec notre pays, il y en a tout de même. Qu'est-ce qui est nécessaire pour cela? De l'honnêteté. Et puis on a besoin d'une approche pragmatique et responsable. Une approche qui tient compte de toutes les réalités politiques qui se présentent en Ukraine. Y compris, en premier lieu, la situation dans l'est du pays. C'est pourquoi la chose principale qu'il faut souhaiter à la nouvelle administration ukrainienne est du bon sens. Et bien évidemment, qu'elle se rende compte de la valeur profonde des relations entre nos deux peuples, qui doivent l'emporter sur la conjoncture politique», a-t-il écrit.

«Sur cette seule base, on peut faire renaître la coopération économique anéantie», a estimé le chef du gouvernement. Cela veut dire résoudre les problèmes sociaux très lourds qui concernent des millions d'Ukrainiens, selon lui.

Le second tour de l'élection présidentielle en Ukraine a eu lieu dimanche 21 avril, opposant le Président sortant Petro Porochenko et le comédien Volodymyr Zelensky. L'humoriste arrive en tête de la présidentielle, recueillant plus de 73% des voix, a annoncé la Commission électorale centrale ukrainienne.