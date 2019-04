Le top 10 des voitures abandonnées par leurs propriétaires dès la première année

L’analyse de plus de 46 millions de ventes de voitures neuves réalisée par le cabinet de recherche automobile iSeeCars a révélé que seuls 3,4% des voitures neuves sont revendues au cours de la première année et qu’il s’agit le plus souvent de véhicules haut de gamme allemands et britanniques.

Une étude menée par le cabinet de recherche automobile et le moteur de recherche automobile iSeeCars.com a établi que 3,4% des voitures neuves sont abandonnées par leurs propriétaires au cours de la première année d'utilisation et que les véhicules de luxe allemands et britanniques sont revendus beaucoup plus fréquemment.

Huit des dix premiers modèles du classement d'iSeeCars appartiennent à des marques de luxe et se partagent de manière égale entre les constructeurs allemands et britanniques. Nissan, dont deux modèles sont au top 10, est l'unique constructeur automobile n'évoluant pas sur le segment luxe à figurer sur la liste.

La première place du classement est occupée par la Mercedes-Benz Classe C avec 12,4% des voitures neuves revendues sur le marché des voitures d'occasion au cours de la première année, soit 3,7 fois plus que la moyenne de tous les véhicules.

Le constructeur allemand BMW a le plus grand nombre de modèles dans ce classement, notamment la série 3 (deuxième rang du classement), la X1 et la X3 (respectivement sixième et septième au classement).

«En dépit de la popularité de ces véhicules, Consumer Reports leur attribue généralement une cote de fiabilité inférieure à la moyenne, ce qui pourrait expliquer pourquoi les propriétaires s'en débarrassent si rapidement», a déclaré Phong Ly, directeur général d'iSeeCars.

Une autre explication possible serait que BMW et Mercedes offrent à leurs concessionnaires les conditions stimulant l'achat de voitures neuves.

Parmi les quatre véhicules de luxe britanniques qui figurent sur cette liste, on trouve la Land Rover Discovery Sport au troisième rang, le Range Rover Evoque au quatrième rang, le MINI Clubman au cinquième rang et la Jaguar XF au neuvième.

Selon Phong Ly, les modèles Discovery Sport et Range Rover Evoque ont tous deux de mauvaises estimations de fiabilité de J.D. Power, ce qui pourrait expliquer pourquoi les propriétaires voudraient les abandonner.

«La Jaguar est réputée pour ses coûts d'exploitation élevés, ce qui peut amener les nouveaux propriétaires de voitures à abandonner leur véhicule peu de temps après leur achat… La MINI Clubman est le véhicule le plus cher de sa catégorie et possède l'une des cotes d'économie de carburant les plus basses. Les conducteurs pourraient donc l'échanger contre quelque chose de plus efficace et de moins cher », a-t-il expliqué.

La Nissan Versa Note, classée huitième, et sa berline, la Nissan Versa, classée dixième, complètent la liste.

«Comme les deux voitures comptent parmi les voitures les moins chères de leur segment, la Versa et la Versa Note ne possèdent aucune des dernières fonctionnalités de sécurité standard au-delà de la caméra de recul et ont un intérieur basique sans fioritures», a poursuivi Phong Ly.

De son avis, les conducteurs peuvent opter pour des véhicules concurrents dotés de davantage de fonctions de sécurité ou pour un véhicule à l'habitacle plus élégant.