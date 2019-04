Des milliers de passagers d’Air India bloqués samedi en raison d’un bug informatique

Des passagers d'Air India étaient des milliers à être bloqués samedi dans des aéroports du monde entier après un bug informatique qui a empêché les clients de la compagnie publique de s'enregistrer, écrit l’agence France-Presse.

Plus de 80 vols intérieurs et internationaux ont accusé un retard de six heures en raison d'un problème avec le système informatique d'enregistrement qui a forcé à interrompre les opérations en cours, occasionnant des retards supplémentaires à travers le monde.

«Notre logiciel d'enregistrement a buggé après une mise à niveau de routine. La remise en route a pris six heures», a déclaré à l’agence Praveen Bhatnagar, porte-parole d'Air India.

Il a précisé que les liaisons intérieures étaient les plus touchées et que la compagnie «faisait son maximum pour régler le problème».

Aucun vol n'a été annulé et la compagnie espère que les choses vont rentrer dans l'ordre en début de soirée, a-t-il ajouté.

Cependant, note l’agence, des centaines de passagers furieux se sont plaints sur les réseaux sociaux, postant des photos et des vidéos de files de passagers aux comptoirs d'enregistrement.

«Des milliers bloqués à l'aéroport durant plus de trois heures. Pas d'information. Personne à qui parler. Un très mauvais service», a écrit un voyageur sur Twitter depuis l'aéroport international de New Delhi.

Un problème similaire s'était produit en juin, entraînant des retards partout dans le monde.