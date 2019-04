Dans quel but les Américains modernisent-ils l’armée albanaise jusqu’ici «défensive»?

Les accords signés au cours de la visite aux États-Unis de la ministre albanaise de la Défense Olta Xhaçka qui prévoient entre autres le transfert à Tirana d'hélicoptères de combat Sikorsky UH-60 Black Hawk s'inscrivent dans le plan américain de modernisation de l'armée albanaise qui prévoit la mise de celle-ci en conformité avec les standards de l'Otan d'ici 2024, a déclaré à Sputnik Demo Berisa, chef de l'organisation d'Albanais résidant en Serbie.

«Pour le moment, l'armée albanaise n'a pas un seul hélicoptère de combat, et c'est sans doute la raison pour laquelle lesdits accords ont été conclus. Certains matériels seraient fournis gratuitement à l'Albanie, d'autres lui seraient vendus», a supposé l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que la modernisation de l'armée albanaise était liée au changement de la tactique militaire du pays.

© REUTERS / Ints Kalnins Ayant jadis porté le nom de Staline, cette ville accueillera la 1ère base aérienne de l’Otan dans les Balkans

«Si auparavant, l'armée albanaise était défensive, elle ambitionne désormais de devenir une armée de réaction rapide. Compte tenu de ses achats de véhicules tout-terrain Humvee américains, les accords en question n'ont rien de surprenant», a précisé M.Berisa.

Selon ce dernier, il s'agit d'une partie de la réalisation du plan de l'Otan qui date de plus de 30 ans et consiste à se rapprocher le plus possible de l'espace postsoviétique, c'est-à-dire de la Russie.

«L'Alliance a décidé de renforcer militairement l'Albanie bien que ce soit un petit pays avec une armée dont les effectifs ne sont pas importants. Pourtant, ils [l'Otan, ndlr] veulent l'équiper de sort qu'elle puisse être utilisée à tout moment», a affirmé l'interlocuteur de Sputnik.

© AFP 2019 Brendan Smialowski Les USA passent à l’offensive dans leur lutte pour les Balkans

Et de signaler que l'Otan s'appliquait par ailleurs à conforter le potentiel militaire de tous les pays balkaniques entourant la Serbie.

D'après le site serbe TangoSix, l'armée albanaise reçoit du matériel militaire de seconde main, et le transfert à l'Albanie de H-60 Black Hawk est effectué dans le cadre de l'abandon progressif de ce modèle par la Garde nationale des États-Unis.