Les dysfonctionnements de Wikipédia sont-ils dus aux agissements de la Main du Kremlin?

Une fois confrontés à des dysfonctionnements de Wikipédia le 15 mai aux environs de 14h30, heure de Paris, des utilisateurs n’ont pas tardé à les signaler au service Downdetector. Mais il y a eu également parmi eux des railleurs.

Comme le veut la tradition, à l’approche de n’importe quelles élections, les Russes élaborent de nouveaux plans ingénieux, au moins dans les esprits envahis par la Main du Kremlin. La veille des élections européennes, la tentation de parler de nouveau de la Russie est immense, on le comprend. Ou bien c’est devenu tellement ridicule de pointer toujours du doigt Moscou qu’on ne peut plus s’empêcher de faire des blagues sur le sujet.

"- Il paraît qu'Internet ne marche pas très bien aujourd'hui.

- Oui, là, par exemple, j'arrive pas à charger Wikipedia.

- Ah oui, c'est les Russes qui s'activent avant les élections."#Normal — FRD (@Francois_Ronan) 15 mai 2019

De fait, des problèmes dans le fonctionnement de l'encyclopédie en ligne Wikipédia ont été observés mercredi dans de nombreux pays occidentaux dont la plupart des pays de l’UE. Plus précisément, les résidents des États-Unis, de la Grande-Bretagne et des pays d’Europe continentale, notamment la France, l’Italie, l’Allemagne et la Hongrie, ont signalé des problèmes plus souvent que les autres.

Mais comment expliquer que les utilisateurs russes ont eux aussi signalé le même jour des pannes de Wikipédia, le plus grand nombre de plaintes provenant de Moscou et de Saint-Pétersbourg? N’est-ce pas une stratégie de dissimulation de preuves de la Main du Kremlin? Comme doivent le penser certains utilisateurs occidentaux…