Un ministre italien dit vouloir convaincre l’Europe de lever les sanctions antirusses

Qualifiant la Russie de «partenaire important», le ministre italien de l'Agriculture, Gian Marco Centinaio, a fait savoir à Sputnik, lors d'une grande manifestation organisée par la Ligue à Milan, que ce pays ne devrait pas rester isolé.

«Je crois que nous devons maintenant penser au fait que la Russie est un partenaire important et qu'elle ne doit pas être isolée», a-t-il déclaré.

«Nous essaierons d'en convaincre les autres, pour que tout le monde tombe finalement d'accord avec nous», a exposé Gian Marco Centinaio.

La Ligue et son chef de file, le vice-Président du Conseil des ministres italien Matteo Salvini, organisent le samedi 18 mai une manifestation d'envergure à Milan, à laquelle participent des dirigeants et représentants de plusieurs partis européens, comme la présidente du RN Marine Le Pen, le fondateur et dirigeant du Parti néerlandais pour la liberté Geert Wilders, ainsi que des eurodéputés et divers hommes politiques.