Une alliance comprenant la Russie tend publiquement la main à l'Otan

À l’issue de la réunion du conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OTSC à Bichkek, les participants ont appelé les ministres des Affaires étrangères de l’Otan au renforcement de la confiance mutuelle et au développement d’une coopération.

Le document adopté propose aux ministres des Affaires étrangères de l’Otan d’établir des contacts directs entre les secrétaires généraux des deux organisations et un dialogue entre le conseil permanent de l'OTSC et le conseil de l'Atlantique nord. Les participants suggèrent de créer un mécanisme de consultation régulière entre les secrétariats des organisations sur les questions actuelles de la sécurité régionale et européenne. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’OTSC souhaitent promouvoir le développement des contacts entre l’Otan et l’OTSC en vue d’établir des mécanismes de prévention des incidents militaires dangereux.

Selon le document, pour renforcer la confiance, il faut tenir des réunions d’information régulières concernant les exercices d’envergure des deux organisations et favoriser la participation mutuelle en tant qu'observateurs aux exercices militaires. Enfin, l’appel a touché au sujet de la lutte contre le trafic de drogue en encourageant l’Otan à intensifier les efforts mutuels dans ce domaine.

Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’OTSC ont confirmé leur aspiration à un dialogue constructif avec l’Otan et ont assuré être prêts à une coopération dans les domaines d’intérêt commun.

L'Organisation du traité de sécurité collective comprend l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Russie et le Tadjikistan. En 2019, l'OTSC est présidée par le Kirghizstan. La session à Bichkek a réuni les ministres des Affaires étrangères des pays membres sauf la Biélorussie qui a été représentée par le vice-ministre Andreï Dapkiounas et le secrétaire général par intérim de l’organisation Valeri Semerikov.