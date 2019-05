Israël ravagé par des incendies dus à des températures extrêmes (images)

D’importantes routes, notamment celle reliant Tel Aviv et Jérusalem, ont été fermées et les habitants de plusieurs communes ont été obligés de quitter leur foyer suite aux incendies qui font rage en Israël depuis jeudi 23 mai suite à l’arrivé d’une vague de chaleur qualifié d’«extrême» par les autorités, relate The Times of Israel.

Quelque 3.500 personnes ont été évacuées de leurs maisons dans le centre d’Israël.

Plusieurs feux ont été signalés dans le sud du pays, les autorités enquêtant actuellement sur leurs origines estimant qu’ils auraient pu être provoqués par des ballons incendiaires venus de la bande de Gaza.

היישוב מבוא מודיעים שבלב יער בן שמן, עכשיו. מטוסי כיבוי מנסים לכבות את הלהבות שמשתוללות בתוך היישוב pic.twitter.com/0vgVarGaPa — Josh Breiner (@JoshBreiner) 23 мая 2019 г.

Israël a réduit mercredi la zone de pêche autorisée de 15 milles nautiques à 10 milles nautiques au large de la bande de Gaza, en réponse à l’envoi de ballons incendiaires vers son territoire, à partir de l’enclave palestinienne.

השריפה באזור יכיני (מ.א שער הנגב). טרקטורים מנסים להציל את שדה החיטה או מה שנותר ממנו. עדיין אין אישור כבאות לכך שמדובר בבלון תבערה pic.twitter.com/2rEodlAaGa — matan tzuri מתן צורי (@MatanTzuri) 23 мая 2019 г.

Étant données les conditions météorologiques de jeudi, le Réseau ferré israélien a annoncé qu’il limiterait les liaisons dans certaines régions, la chaleur causant le gonflement des rails.

מבוא מודיעים הבוקר: בצילומים ניתן לראות כי הושגה שליטה על האש

(צילום: דוברות המשטרה)@moranshechnick pic.twitter.com/1TeFyC7trm — כאן חדשות (@kann_news) 24 мая 2019 г.

Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou a ordonné au gouvernement de demander une assistance étrangère.

Le portail juif francophone Jforum.fr fait savoir que M.Netanyahou avait annoncé via Twitter que le Conseil de sécurité nationale, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Sécurité publique avaient reçu l’instruction de prendre contact immédiatement pour demander de l’assistance aérienne. Il ne précise pas à quels pays Israël s’adressera, mais un haut responsable du service des incendies a indiqué plus tôt qu’il pourrait s’adresser à Chypre, à la Grèce et à la Croatie.

Amid scorching heat wave, massive fires rage across Israel. Here: from my house, with 3 police choppers and 3 fire-squad air-tractors abovehttps://t.co/hqOdomkMyJ pic.twitter.com/R3z40odsb7 — avi scharf (@avischarf) 23 мая 2019 г.

Jforum.fr signale que l’Italie, la Croatie, la Grèce et Chypre vont envoyer des avions anti-incendie pour aider les autorités israéliennes à affronter les feux.

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que les avions arriveraient dans l’État hébreu vendredi.