Téhéran clarifie son attitude vis-à-vis de la possession d’une arme nucléaire

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que son pays ne cherchait pas à posséder une arme nucléaire et que cette position était conforme à la loi émise par le leader spirituel iranien.

«L’ayatollah Ali Khamenei a déclaré depuis longtemps que nous n’étions pas intéressés par l’arme nucléaire, en promulguant une loi la prohibant», a-t-il ainsi indiqué sur son compte Twitter.

Le chef de la diplomatie a en outre précisé que «le terrorisme économique» américain «portait préjudice au peuple iranien et créait des tensions dans la région». Et d’ajouter que les intentions du Président des États-Unis devaient être jugées à travers le prisme de ses actes et non de ses paroles.

L'Iran a annoncé le 8 mai qu'il cessait d'appliquer plusieurs points de l'accord sur le nucléaire iranien, notamment ceux qui ont trait à ses réserves d'eau lourde et d'uranium enrichi. Il a souligné qu'il ne se sentait plus lié par les limitations imposées par le document.

Il y a un an de cela, le Président Donald Trump avait décidé le retrait des États-Unis de cet accord conclu en 2015, de même que le rétablissement des sanctions contre l'Iran, y compris celles qui touchent les pays commerçant avec Téhéran. Certaines de ces sanctions ont été rétablies le 7 août 2018, tandis que d'autres sont entrées en vigueur le 5 novembre dernier.