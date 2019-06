Poutine dénonce des «combats sans règles» dans le commerce international

Les objets de première nécessité, dont les médicaments et les équipements médicaux, ne doivent pas être visés par les sanctions internationales, a estimé Vladimir Poutine en intervenant lors du sommet de la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) à Douchanbé, la capitale tadjike.

Selon lui, le monde est aujourd’hui en proie à de véritables « guerres commerciales ».

«On assiste à des combats sans règles avec l’intimidation et l’élimination de concurrents par des méthodes non compatibles avec l’esprit du marché, et nos efforts collectifs sont aujourd’hui plus nécessaires que jamais pour trouver une solution à ce problème», a déclaré le Président russe.

Il a ainsi plaidé pour un rétablissement de la confiance et une interaction commerciale juste et mutuellement avantageuse.

«En guise de première mesure, il faut exclure les domaines social et humanitaire des restrictions commerciales et des sanctions. Je parle des marchandises de première nécessité, des médicaments et des équipements médicaux», a-t-il expliqué.