Les hélicoptères légers russes Ansat seront présentés en France, une première en Europe (images)

Le holding Hélicoptères de Russie (faisant partie de la société d’État Rostec) présentera les hélicoptères légers Ansat à usages multiples en version médicalisée et VIP pour la première fois en Europe au 53ème Salon du Bourget qui se déroulera entre le 17 et le 23 juin dans la capitale de la France.

Les hélicoptères Ansat produits par l’usine d’hélicoptères de Kazan seront démontrés à l’exposition statique et participeront au programme des vols du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace près de Paris. L’Ansat en version médicalisée sera équipé par le module médical certifié produit en Autriche qui remplit toutes les normes internationales de l’aviation sanitaire.

When at #PAS19, Russia displays its Ansat helicopter the only way it knows how: with the rhythmic gymnastics team of Tatarstan pic.twitter.com/PFAsssSiZM — Oriana Pawlyk (@Oriana0214) 17 juin 2019

Les deux appareils ont acquis un nouveau coloris conçu spécialement pour le SIAE à Paris – la gamme de couleurs de la livrée fait écho aux drapeaux nationaux de la Russie et de la France. Le fuselage de chaque hélicoptère porte un ruban de gymnastique en spirale symbolisant la beauté et l’harmonie du vol des aéronefs. Tous les participants et visiteurs du Salon pourront apprécier la grâce des hélicoptères et de la gymnastique rhythmique russes – toutes les heures à l’exposition statique du holding Hélicoptères de Russie dans le secteur B8 à côté d’Ansat les sportives de l’équipe nationale de gymnastique rhythmique du Tatarstan se produiront.

«La première européenne d’Ansat est d’autant plus importante pour nous qu’elle nous permettra de démontrer nos compétences dans le domaine de la construction des hélicoptères civils à l’un des salon les plus prestigieux du monde. Le visiteurs de l’exposition pourront apprécier le potentiel aérien d’Ansat et connaître nos élaborations dans le cadre de ce projet – "la cabine en verre" pour les pilotes, la construction rénovée du fuselage, le module moderne médical et le nouveau système de ventilation», - a déclaré le PDG du holding Hélicoptères de Russie Andrey Boginski.

Presentación del helicóptero ruso ANSAT #PAS2019 pic.twitter.com/2lMqZkZ7cH — Francesco Tucci (@FrancescoTux) 17 juin 2019

​La sortie d’Ansat au marché international date de 2018. Au Salon international Airshow China, le holding Hélicoptères de Russie a conclu un contrat de vente de 20 appareils de ce type avec l’Association de médecine de catastrophe de la République populaire de Chine en 2019-2020. Les Ansats seront livrés au client en version à usages multiples, actuellement la validation du certificat type pour ces hélicoptères en Chine touche à sa fin.

2019 est également l’année de livraison d’Ansats en version passagers à la société mexicane Craft Avia Center. Les négociations avec les clients des pays d’Asie du Sud-Est qui se sont intéressés à l’hélicpotère lors de la tournée de démonstration de fin d’année 2018 à travers la Chine, le Viétnam, le Cambodge, la Thaïlande et la Malaisie sont en cours.

L’hélicoptère léger Ansat à usages multiples ayant la plus grande cabine de sa classe est activement exploité par l’aviation sanitaire de Russie. Il est équipé de deux moteurs, a un encombrement réduit et n’exige pas de grande hélisurface. Ansat peut être utilisé pour le transport de passagers, VIP, la livraison de marchandises, la surveillance de l’environnement. Ses essais dans les montagnes ont été menés à bien et ont confirmé la possibilité de son exploitation à l’altittude jusqu’à 3500 mètres. L’hélicoptère peut être exploité sur la plage de températures entre -45 et +50 degrés Celcium. Son avantage essentiel est la possibilité de stockage sans hangar et le coût d’exploitation réduit.

Le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace au Bourget est un des plus grands et des plus vieux salons de l’aéronautique du monde. Il a lieu tous les deux ans à l’aéroport Le Bourget à 12 kilomètres de Paris. La Russie y participe depuis toujours. Le premier aéronef russe présenté en France en 1936 était l’avion ANT-35. En 1965, l’Union Soviétique a pour la première fois présenté au SIAE les hélicoptères Mi‑6, Mi‑8 et Mi‑10.