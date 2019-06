Le classement des pays les plus dangereux du monde réserve plusieurs surprises

Chaque année, l’Indice mondial de la paix classe 163 pays du monde en fonction du degré de paix et de sécurité sur leur territoire. En 2019, l’Islande est considérée comme le pays le plus sûr du monde, alors que l’Afghanistan comme le plus dangereux.

L’Institut pour l’économie et pour la paix a publié, mercredi 12 juin, son classement de 163 pays du monde selon leurs niveaux de paix et de sécurité.

En 2019, l’Afghanistan est présenté comme le pays le plus dangereux du monde. L’Irak, le Yémen et le Soudan du Sud ne sont pas en reste et se trouvent juste après.

A contrario, l’Islande demeure le pays le plus pacifique du monde, conservant ainsi sa position depuis deux ans. Il est suivi par la Nouvelle-Zélande, le Portugal, l'Autriche et le Danemark.

La France est reléguée à la 60e place, près du Vietnam (57e), du Sénégal (58e) et loin derrière l’Allemagne (22e), l’Italie (39e) et le Royaume-Uni (45e).

Ce classement montre qu’en général, en 2019, le niveau de paix global dans le monde évolue dans le bon sens pour la première fois en cinq ans. Ce résultat positif provient de la diminution du degré de militarisation à l’échelle mondiale.

Il est à noter, selon le rapport, que les cinq pays réalisant les plus grandes dépenses militaires (États-Unis, Chine, Arabie saoudite, Inde et Russie) ont réduit les effectifs de leurs forces armées. De plus, le nombre de morts causées par le terrorisme a baissé: il est passé de 32.000 en 2014 à 12.000 quatre ans plus tard.

Si l'Europe, l’Asie, la Russie et l’Afrique du Nord sont devenues moins dangereuses par rapport à 2018, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud ont connu un fort accroissement de leur dangerosité cette année. Ainsi, les États-Unis se positionnent à la 128e place en 2019.