Une vidéo montrant le crash mortel d’un avion en Suède apparaît en ligne

La chute mortelle d’un avion avec neuf personnes à bord, survenue le 14 juillet près d’Umea en Suède, a été filmée.

Selon les autorités citées par les médias, l’accident s’est produit pendant une séance de parachutisme. L’avion s’est écrasé dans une rivière. Avant que la tragédie ne se produise, une quarantaine de minutes après son décollage, l’avion avait émis un signal de détresse, est-il précisé.

Parmi les neuf victimes figuraient huit parachutistes et leur pilote, informent les médias locaux.

Les témoins ont affirmé avoir vu un avion tomber, ainsi qu’avoir entendu un crash violent. Sur les images amateurs, on peut voir l'avion en piqué vertical vers la terre. Plus tard, les autorités ont affirmé que personne n’avait survécu. Pour l’heure, on ignore la cause de l'accident.