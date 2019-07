Benyamin Netanyahou établit un record à la tête du gouvernement d’Israël

En route vers un cinquième mandat, Benyamin Netanyahou a établi un nouveau record de longévité au poste de Premier ministre israélien, en cumulant 13 ans à diriger le gouvernement, indique The Times of Israel.

Benyamin Netanyahou a battu un record de durée dans ses fonctions de Premier ministre israélien, ravissant en cela la première place au père fondateur de l’État d’Israël, David Ben Gourion, écrit The Times of Israel.

Âgé de 69 ans, Netanyahou est à la tête du gouvernement sans interruption depuis le 31 mars 2009. Auparavant, il était au même poste de 1996 à 1999. Au total, il a exercé en tant que Premier ministre pendant 4.876 jours, soit plus de 13 ans, précise le journal.

L’échec des législatives

Après les législatives du 9 avril, le Premier ministre n’est pas parvenu à former un gouvernement dans le délai prévu par la loi, c’est pourquoi de nouvelles élections seront organisées le 17 septembre. Il s’agit des premières législatives réitérées dans l’histoire d’Israël.

La Knesset (le parlement monocaméral) a voté fin mai pour la dissolution en deuxième et troisième lectures par 74 voix pour et 45 contre, à l'instigation du Likoud du Premier ministre, Benyamin Netanyahou. Ce dernier, incapable de former une coalition de gouvernement avec les partis de droite arrivés en tête des législatives du 9 avril, a préféré renvoyer les Israéliens aux urnes pour la deuxième fois en moins de cinq mois plutôt que de voir le Président Reuven Rivlin donner sa chance à un autre député.