Quelles sont les compagnies aériennes les plus populaires? Un classement officiel a été publié

Trois compagnies aériennes états-uniennes ont été classées les plus populaires au monde parmi les transporteurs proposant des vols réguliers en 2018. Les voies aériennes connectent de plus en plus de personnes par rapport aux années précédentes, estime l’Association internationale du transport aérien.

D’après les statistiques les plus récentes publiées dans le rapport de l’Association internationale du transport aérien (IATA en anglais), la compagnie aérienne American Airlines a pris la tête du classement en 2018 en termes de quantités de voyageurs transportés sur des vols réguliers.

Une autre compagnie états-unienne, Delta Air Lines, s’est classée au deuxième rang parmi les plus populaires, suivie en troisième et quatrième places par United Airlines et Emirates respectivement. Le top 5 de cette liste des transporteurs les plus prisés est clôturé par l’américain Southwest Airlines.

Selon les données de IATA, le nombre de voyages en avion a considérablement augmenté. En 2018, les compagnies aériennes du monde entier ont transporté 4,4 milliards de passagers, dépassant ainsi de 6,9% les chiffres de l’année précédente.