Statut du Cachemire: le Pakistan décide de suspendre ses échanges bilatéraux avec l'Inde

Après que les autorités indiennes ont pris la décision d’annuler le statut spécial de l’État indien du Jammu-et-Cachemire, le Pakistan a décidé de réduire ses relations diplomatiques et de suspendre ses échanges bilatéraux avec l'Inde.

Le Pakistan a annoncé mercredi 7 juillet qu'il «réduirait» ses relations diplomatiques et suspendrait les échanges bilatéraux avec l'Inde, après que New Delhi a révoqué le statut spécial de l'État du Jammu-et-Cachemire.

La décision de réviser les relations avec l'Inde a été prise lors d'une réunion du Comité de la sécurité nationale du Pakistan, présidé par le Premier ministre du pays, Imran Khah. Islamabad a également l'intention de soumettre le problème du Cachemire à l'examen de l'Onu, y compris du Conseil de sécurité.

Révocation de l'autonomie constitutionnelle du Cachemire

Lundi 5 août, New Delhi a aboli par décret présidentiel le statut spécial de l'État du Jammu-et-Cachemire. L'acte a remplacé en particulier l'article 370 de la Constitution indienne qui autorisait le gouvernement central de New Delhi à légiférer seulement en matière de défense, affaires étrangères et communications dans la région, le reste relevant de l'assemblée législative locale.

Islamabad a qualifié cette décision d'«illégale», tout en estimant qu’«aucune mesure unilatérale du gouvernement indien ne peut modifier ce statut contesté».