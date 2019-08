Le centre de New York a été le théâtre d’une grande panique à cause d’une fausse alerte - vidéo

Une détonation provenant d’une moto a semé la panique dans le quartier de Times Square, à New York. Les passants, croyant à un tireur, ont tenté de quitter les lieux. Selon CBS, plusieurs personnes ont été blessées, sans gravité, dans le mouvement de foule.

Les piétons de Times Square, à Manhattan, ont été pris de panique mardi soir après qu’un bruit ressemblant à des coups de feu a retenti en ce lieu touristique surpeuplé. Un peu plus tard, il s’est avéré qu’il s’agissait en fait des sons émis lors du brusque démarrage d’une moto, a expliqué la police.

Des témoins ont déclaré avoir vu des personnes hurler et grimper les unes sur les autres, se dispersant au nord de Broadway après que la pétarade a été entendue près du centre commercial Crossroads of the World, vers 21h30.

Une vingtaine de personnes ont été blessées dans cette frénésie, ont indiqué les autorités. La plupart d’entre elles ont refusé de se faire soigner et moins de six personnes se sont rendues à l'hôpital pour soigner des blessures mineures, a rapporté la police.

Selon la police de New York, les sons à l’origine de ce tumulte ont retenti à l’angle de la Huitième Avenue et de la 42e Rue West. Plusieurs ambulances et véhicules de police étaient toujours sur les lieux une heure après que la panique s’est calmée.

La foule, ignorant ce qu’il se passait, s’est éloignée du bruit. Certaines personnes ont pensé qu'il s'agissait de coups de feu alors que d'autres optaient pour une explosion.

#SputnikVidéo | À #NewYork, des milliers de personnes ont fui #TimesSquare paniquées dans la soirée du mardi 6 août après avoir pris une détonation de moto qui passait pour des coups de feu pic.twitter.com/PKQo2LHINa — Sputnik France (@sputnik_fr) 7 августа 2019 г.

La vidéo ci-dessus, enregistrée via un téléphone portable, montre la fuite des passants. Nombre d'entre eux se sont précipités dans les magasins pour se protéger des balles éventuelles. Les témoins ont avoué qu’ils avaient eu peur en raison des récentes fusillades à El Paso (Texas) et à Dayton (Ohio), qui ont fait au moins 31 morts.

Débordée d’appels, la police a rapidement démenti la rumeur d’une attaque. Le maire de New York, Bill de Blasio, a également réagi sur Twitter: «Times Square est en sécurité. Les sons provenaient de moteurs, pas de coups de feu. Mais ce que les gens ressentaient était très réel», a-t-il commenté.