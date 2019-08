Le Président serbe exclut l’adhésion de son pays à l’Otan

La Serbie n’est pas disposée à faire partie de l’Otan ou d’un autre bloc militaire, a annoncé aux journalistes le Président Aleksandar Vucic.

«La Serbie demeurera militairement neutre. La Serbie n’adhérera ni à l’Otan, ni à aucune autre union militaire. Cela parce que la Serbie se soucie de sa sécurité et que nous avons enregistré de grands progrès ces dernières années. Parce que nous voulons être libres, choisir nous-mêmes notre avenir et ne dépendre de personne. Je pense que c’est la meilleure voie et celle que choisira la Bosnie-Herzégovine, c’est son problème», a-t-il déclaré.

L’ambassadeur russe en Serbie, Alexandre Botsan-Khartchenko, a également abordé l’adhésion éventuelle à l’Otan de la Bosnie-Herzégovine.

«C’est une question très intéressante, mais je suis ambassadeur en Serbie et j’ai du mal à commenter les événements dans un autre pays. En ce qui concerne l’Otan et la neutralité serbe, nous respectons la position de la Serbie à l’égard de l’Otan. Cette position est la plus conforme aux impératifs de la stabilité, du développement et de la coopération dans la région. Je pense que si la Serbie est neutre, elle pourra concentrer son attention et son potentiel économique sur les projets importants pour la vie des habitants et le développement du pays», a-t-il signalé aux journalistes.

Le Président serbe et l’ambassadeur russe se sont rendus vendredi 9 août sur le chantier du viaduc ferroviaire franchissant le Danube et construit pas la société russe RZD International.